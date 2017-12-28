Студент, инициировавший проверку саратовской организации диабетиков, отозвал жалобу

Студент саратовского медицинского университета и координатор вузовского штаба поддержки Владимира Путина Никита Смирнов, выступивший инициатором прокурорской проверки саратовской организации диабетиков, отозвал своё заявление, написал сам Смирнов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Последние несколько дней в СМИ обсуждается информация о моей жалобе на Общество больных сахарным диабетом в прокуратуру. В конце концов, несмотря на все заявления и действия, которые могла совершать данная организация, первично то, что она помогает людям и занимается гуманитарной миссией, поэтому я отзываю своё заявление и готов этой организации всячески помогать, если это будет необходимо», — отметил Смирнов.

Напомним, ранее прокуратура Фрунзенского района возбудила административное дело по факту непостановки саратовского общества инвалидов, больных сахарным диабетом, на учёт в качестве НКО — «иностранного агента». Инициатором обращения в прокуратуру стал Смирнов, заявивший, что «в интернете читал, что эта организация существует на финансы иностранных компаний». Обращение в прокуратуру он назвал своим «гражданским долгом».