 «Стройкомплекс» пообещал завершить капремонт в школе № 72 в Нижнем Тагиле к 1 сентября этого года

Исполнительный директор «Стройкомплекса» Илья Баянкин пообещал закончить капитальный ремонт школы № 72 в Нижнем Тагиле к 1 сентября 2019 года. Уже сейчас на объекте работают 60 человек. В здании образовательного учреждения по улице Гвардейской ведётся демонтаж электросетей, кровли, перегородок, старого штукатурного слоя на стенах и потолке, рассказали АН «Между строк» в пресс-службе мэрии.

«Мы понимаем, что объект социальный, поэтому планируем сдать его в эксплуатацию к 1 сентября 2019 года. Опыт проведения таких масштабных ремонтов у нас есть», — сообщил исполнительный директор подрядной организации ЗАО «Стройкомплекс» Илья Баянкин.

Строителям предстоит заменить сети холодного и горячего водоснабжения, канализационную и вентиляционную системы, электропроводку, а также отремонтировать чердачные и межэтажные перекрытия. Рабочие также приведут в порядок классы и фасад здания, благоустроят школьную территорию и организуют спортивные площадки.

«Концепция внутренней отделки помещений разрабатывается тем же дизайнером, который предложил интерьерные решения для школы № 56. Стены учебных классов и коридоров оформят в стиле, который будет передавать тематическую направленность помещения, основываясь на общих принципах цветового оформления учебной среды, рекомендациях психологов и администрации школы», — добавил представитель подрядчика.

Напомним, ЗАО «Стройкомплекс» стало единственным участником электронного аукциона на право заключения контракта на капремонт школы № 72. Цена контракта составила почти 80 млн рублей. Зданию школы уже больше 70 лет. За это время капитальный ремонт в нём ни разу не проводился, при этом кровля и коммуникации серьёзно изношены. Экспертиза кабинетов и здания, которая была проведена ещё в 2015 году, показала, что пребывание в некоторых помещениях опасно.

На время ремонтных работ ученики и преподаватели «переехали» в недавно отремонтированную также «Стройкомплексом» школу № 56.