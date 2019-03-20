Капитальным ремонтом школы №72 в Нижнем Тагиле займётся «Стройкомплекс» за 80 миллионов рублей

Капитальным ремонтом школы № 72 в Нижнем Тагиле займётся ЗАО «Стройкомплекс». Согласно данным сайта госзакупок, компания была единственным участником электронного аукциона. Цена контракта составила 79 960 310 рублей. На эти деньги в здании школы № 72 по улице Гвардейской должны отремонтировать кровлю, поменять все коммуникации, облагородить прилегающую территорию: установить ограждения, организовать спортивные площадки.

Зданию школы уже больше 70 лет. За это время капитальный ремонт в ней ни разу не проводился, при этом кровля и коммуникации здания серьёзно изношены. Экспертиза кабинетов и здания, которая была проведена ещё в 2015 году, показала, что пребывание в некоторых помещениях опасно.

На время ремонтных работ ученики «переедут» в недавно отремонтированную также «Стройкомплексом» школу № 56.