Строительство нового парка на Муринских прудах обещают завершить уже в сентябре 

Большой парк за школой № 100 на Муринских прудах в Нижнем Тагиле хотят сдать на месяц раньше намеченного срока. По прогнозам подрядчика МУП «Тагилдорстрой», новое место отдыха сможет принять отдыхающих уже в сентябре, сообщает ИА «Все новости».

По словам директора «Тагилдорстроя» Игоря Васильева, на объекте завершён самый трудоёмкий этап общестроительных работ. Для подготовки участка переместили и вывезли больше 10 000 кубометров земли. В парк заведены коммунальные и электрические сети. Строители приступили к обустройству тротуаров, велодорожек, зонированию спортивных и детских игровых площадок, подготовке фундаментов для установки малых архитектурных форм. Ежедневно на объекте работает порядка 40 человек и 7-8 единиц техники.

На следующем этапе благоустройства строители займутся газонами и укладкой 6000 кв. метров тротуарной плитки. Для этого компания планирует привлечь дополнительные бригады рабочих.

Строительство парка площадью 7,6 гектара и стоимостью 95 млн рублей началось в мае. В новой прогулочной зоне установят скамейки-лежаки, экодомики из дерева, пять детских площадок, скейт-парк, велодорожки.

Параллельно на Гальянке идёт благоустройство парка Победы. Строительство также ведёт МУП «Тагилдорстрой», который обещает завершить работы ко Дню города. Здесь появятся игровые площадки для детей, беседки и навесы. По всему периметру парка установят новые скамьи и клумбы.