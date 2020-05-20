Новый парк на Муринских прудах станет одним из самых больших в Нижнем Тагиле и откроется этой осенью

Этим летом на Гальянке будут благоустроены две парковые зоны. Работы в парке Победы уже начались, до конца этой недели строители приступят к созданию большой прогулочной зоны вдоль школы №100 на Муринских прудах. Об этом сегодня сообщил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев в рамках рабочего объезда Тагилстроевского района.

Строительство в обоих парках ведёт МУП «Тагилдорстрой». Парк Победы преобразится уже ко Дню города. Здесь появятся игровые площадки для детей, беседки и навесы. По всему периметру парка установят новые скамьи и клумбы.

«Старые малые архитектурные формы мы заменим на современные. Берёзы, которые здесь растут, будут сохранены. Должно получиться очень красиво. Мы говорим с подрядчиком об увеличении темпов работы. Планируем ко Дню город парк Победы открыть. Это будет отличный подарок жителям Гальянки. Самое главное, чтобы погода нас не подвела», — заявил журналистам Владислав Пинаев.

Уже на этой неделе возле школы №100 на Муринских прудах будет возведён забор. 25 мая состоятся последние конкурсы на поставку оборудования. В новой прогулочной зоне установят скамейки-лежаки, экодомики из дерева, пять детских площадок, скейт-парк, велодорожки. Огромная территория площадью 7,6 гектара будет освещена и оборудована камерами видеонаблюдения.

«Если проблем с поставкой оборудования не возникнет, то мы в сроки уложимся, а это начало осени этого года. Решение здесь очень хорошее: незагромождённое красивое пространство с газонами с игровыми площадками. Большой плюс в том, что естественный пригорок с деревьями органично вписан в проект. От бордюра на улице Смелянского до бордюра на Уральском проспекте территория будет облагорожена», — говорит руководитель «Тагилдорстроя» Игорь Васильев.

По словам мэра Нижнего Тагила, строители начнут с земляных работы и прокладки коммуникаций. Также он предложил установить в парке контейнерную площадку для мусора.

«Объём работы очень большой. Сроки контракта даже до осени достаточно сжатые. Это будет один из самых больших парков в Тагиле. Работы плотно начнутся на следующей неделе, будут окончательно отыграны все конкурсы. Мы хотим найти хорошего подрядчика на поставку малых архитектурных форм. Хотелось бы, чтобы игровые площадки были не из Китая, а были сделаны организациями, которые работают на территории нашего города и Свердловской области. Через неделю-полторы мы увидим работы, которые будут вестись на площадке», — заключил Владислав Пинаев.

Напомним, ко Дню города, который будут отмечать в начале августа, должны завершиться реконструкция площади на улице Зари на Вагонке и строительство спортивно-развлекательной площадки в Девятом посёлке.