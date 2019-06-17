Строительство детского сада в микрорайоне Запрудный начнётся уже на этой неделе

Возведение детского сада на 90 мест в микрорайоне Запрудный начнётся после 21 июня, когда будет заключён контракт с подрядчиком. Об этом АН «Между строк» сообщил мэр Владислав Пинаев во время сегодняшнего пресс-тура по Нижнему Тагилу для уральских журналистов. Строительством нового детского сада, напомним, займётся Уральский оптико-механический завод (предприятие холдинга «Швабе», входящего в «Ростех»), реализующий в Нижнем Тагиле проект «Светлый город».

Садик будет оборудован по требованиям программы «Доступная среда», на его территории организуют видеонаблюдение. В здании разместятся: буфетная; гимнастический зал с велотренажёром, батутом, беговой дорожкой и мостиком-качалкой; зал для музыкальных занятий и просмотра телевизионных передач; групповые комнаты с дидактическими столами с наборами игрушек и интерактивными досками с проекторами и ноутбуком.

Сегодня журналисты из Екатеринбурга и Нижнего Тагила побывали на месте строительства детского сада с ясельными группами на 170 мест на Муринских прудах. Подрядчик ЗАО «Стройкомплекс» приступил к возведению учреждения менее месяца назад. Сейчас здесь прокладываются инженерные коммуникации, возводится фундамент. Работы по строительству детского сада ведутся с опережением графика.

К 2020 году на месте котлована появится трёхэтажное здание. В нём будет восемь изолированных друг от друга групп, в том числе две ясельные. Помимо этого, предусмотрены залы для гимнастических и музыкальных занятий, колясочная, сопутствующие помещения (медицинский блок, пищеблок, постирочная с гладильной), административно-бытовые помещения.

В отличие от уже существующих детских садов, новые — на Муринских прудах и в Запрудном — спроектированы с учётом самых современных требований СанПиНов. В каждом из них будет по две ясельные группы, которые смогут посещать 80 детей от 1,5 до 3 лет. Кроме того, сейчас проектируются ещё три детских сада: на 270 мест в Приречном микрорайоне, на 170 мест на Уральском проспекте и на 170 мест на улице Сланцевой. Их возведение запланировано на 2020–2021 годы.

Напомним, строительство новых детских садов с ясельными группами входит в стратегию развития Нижнего Тагила и направлено на выполнение майского указа президента РФ. К 2024 году в городе каждый ребёнок ясельного возраста должен быть обеспечен местом в дошкольном образовательном учреждении.

В ходе пресс-тура Пинаев отметил, что работает в тесной связке с правительством и губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Без его поддержки многие проекты не были бы реализованы, а теперь к 2022 году Нижний Тагил «станет однозначно лучше», отметил мэр.