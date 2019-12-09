Строительство детского сада рядом с госпиталем Тетюхина в Нижнем Тагиле начинает «Стройкомплекс»

Конкурс по выбору подрядчика на строительство детского сада по Уральскому проспекту, 32а выиграло АО «Стройкомплекс». Итоги опубликованы на сайте госзакупок. Детский сад на 170 мест появится между госпиталем Тетюхина и жилым комплексом «Солнечная долина». «Стройкомплекс» был единственным участником торгов, заявка была признана соответствующей всем требованиям. Сумма контракта составит 144 681 243 рубля.

Ввод объекта в эксплуатацию, согласно документам закупки, должен произойти через 10,5 месяца с момента заключения контракта. Это будет трёхэтажное здание с подвалом. Площадь участка в границах отвода составит 6149 кв. метров.

Ранее о внеплановом выделении средств на возведение уже третьего дошкольного учреждения в 2019 году заявил глава города Владислав Пинаев.

«Ввиду неосвоения в области части федеральных денег у нас появилась уникальная возможность получить дополнительные средства, — отмечал ранее Пинаев. — Единственным городом, где уже был готовый проект на строительство детского сада с положительным заключением госэкспертизы, оказался Нижний Тагил. Мы подготовили и подали заявку в Минстрой Свердловской области для получения дополнительного финансирования на строительство уже третьего детского сада в этом году. На следующий год лимиты будут доведены до нас, и с большой долей вероятности в 2021 году мы сдадим детский сад».

В настоящее время на Гальянке продолжается строительство ещё двух детских садов — на Муринских прудах и в микрорайоне Запрудный.