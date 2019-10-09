В Нижнем Тагиле до конца этого года начнётся строительство ещё одного детского сада

До конца года в Нижнем Тагиле планируется начать строительство ещё одного детского сада. Об этом мэр Владислав Пинаев сообщил журналистам сегодня, 9 октября, во время объезда Тагилстроевского района. О выделении средств на возведение третьего дошкольного учреждения в 2019 году стало известно совсем недавно. Детский сад на 170 мест появится на Гальянке — между госпиталем Тетюхина и жилым комплексом «Солнечная долина».

«Ввиду неосвоения в области части федеральных денег у нас появилась уникальная возможность получить дополнительные средства, — отметил Владислав Пинаев. — Единственным городом, где уже был готовый проект на строительство детского сада с положительным заключением госэкспертизы, оказался Нижний Тагил. Мы подготовили и подали заявку в Минстрой Свердловской области для получения дополнительного финансирования на строительство уже третьего детского сада в этом году. Управление капитального строительства отыграет конкурс. На следующий год лимиты будут доведены до нас, и с большой долей вероятности в 2021 году мы сдадим детский сад».

Сегодня Владислав Пинаев посетил две площадки, где строятся будущие детские сады. Возведение трёхэтажного здания дошкольного учреждения в микрорайоне Муринские пруды уже закончено. Сейчас рабочие компании-подрядчика ЗАО «Стройкомплекс» занимаются прокладкой инженерных коммуникаций. Во время создания объекта пришлось вносить изменения в проектно-сметную документацию и снова проходить госэкспертизу из-за необходимости организации в здании шахты лифта, которым смогут пользоваться дети-инвалиды.

«Само здание, как вы видите, уже построено, — отметил замгендиректора по строительству ЗАО “Стройкомплекс” Георгий Полевщиков. — Закатали крышу, занимаемся отделочными работами, начали прокладывать сети, холодную и горячую воду, тепло. Сейчас самая главная задача — подключить здание к теплу и уйти в зиму с закрытым контуром».

«Стройкомплекс» должен сдать объект до 1 июня 2020 года. К этому времени подрядчик завершит все строительные работы, а также благоустройство прилегающей территории. В трёхэтажном здании будет восемь изолированных друг от друга групп, в том числе две ясельные. Помимо этого, предусмотрены залы для гимнастических и музыкальных занятий, колясочная, сопутствующие помещения (медицинский блок, пищеблок, постирочная с гладильной), административно-бытовые помещения.

Гораздо позже был разыгран контракт на строительство детского сада в микрорайоне Запрудный на 90 мест. В следующем году здесь также появится дошкольное образовательное учреждение. Уже заложен фундамент двухэтажного детского сада с ясельными группами. ООО «НТК «РегионСтрой» планирует «возвести стены, выполнить тепловой контур и зайти в отделку» уже в этом году.

Садик будет оборудован по требованиям программы «Доступная среда», на его территории организуют видеонаблюдение. В здании разместятся: буфетная, гимнастический зал с велотренажёром, батутом, беговой дорожкой и мостиком-качалкой, зал для музыкальных занятий и просмотра телевизионных передач, групповые комнаты с дидактическими столами с наборами игрушек и интерактивными досками с проекторами и ноутбуком.

«Сейчас ждём, когда оба проекта будут включены в федеральный реестр. В Приречном у нас садик на 270 мест уже вошёл в федеральный реестр. Мы вправе транслировать данный проект и дальше», — добавил Владислав Пинаев.

Напомним, строительство новых детских садов с ясельными группами входит в стратегию развития Нижнего Тагила и направлено на выполнение майского указа президента РФ. К 2024 году в городе каждый ребёнок ясельного возраста должен быть обеспечен местом в дошкольном образовательном учреждении.