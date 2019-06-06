Строить новый детский сад на 90 мест в Запрудном будет компания «Ростеха»

Строительством нового детского сада на 90 мест в микрорайоне Запрудный займётся Уральский оптико-механический завод (предприятие холдинга «Швабе», входящего в «Ростех»), реализующий в Нижнем Тагиле проект «Светлый город». Компания стала единственным участником торгов, итоги конкурса на возведение дошкольного учреждения были подведены сегодня, 6 июня. За строительство детского сада мэрия заплатит заводу 108,5 млн рублей.

Согласно технической документации, садик будет оборудован по требованиям программы «Доступная среда», на его территории организуют видеонаблюдение. В здании разместятся: буфетная; гимнастический зал с велотренажёром, батутом, беговой дорожкой и мостиком-качалкой; зал для музыкальных занятий и просмотра телевизионных передач; групповые комнаты с дидактическими столами с наборами игрушек и интерактивными досками с проекторами и ноутбуком.

В отличие от уже существующих детских садов, новые — на Муринских прудах и в Запрудном — спроектированы с учётом самых современных требований СанПиНов. В каждом из них будет по две ясельные группы, которые смогут посещать 80 детей от 1,5 до 3 лет. Кроме того, сейчас проектируются ещё три детских сада: на 270 мест в Приречном микрорайоне, на 170 мест на Уральском проспекте и на 170 мест на улице Сланцевой. Их возведение запланировано на 2020–2021 годы.

Напомним, строительство новых детских садов с ясельными группами входит в стратегию развития Нижнего Тагила и направлено на выполнение майского указа президента РФ. К 2024 году в городе каждый ребёнок ясельного возраста должен быть обеспечен местом в дошкольном образовательном учреждении.