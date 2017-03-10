Стритрейсершу Мару Багдасарян приговорили к году исправительных работ

Уроженка Нижнего Тагила Мара Багдасарян на суде в Москве признала вину по уголовному делу об использовании поддельного больничного. Её дело суд рассмотрел в особом порядке, передаёт РИА Новости. Судья приговорил стритрейсершу к году исправительных работ с удержанием 15% дохода в пользу государства. Ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке заявила защита Багдасарян, отметив, что она полностью признаёт вину и раскаивается в содеянном.

По данным прокуратуры, Багдасарян, которой суд назначил обязательные работы за многочисленные нарушения правил дорожного движения, предоставила «липовый» больничный, чтобы избежать наказания.

Соответствующая статья УК РФ предусматривает штраф до 80 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 480 часов или исправительные работы на срок до двух лет.

Напомним, девушка была задержана столичными полицейскими 6 ноября 2016 года за грубое нарушение правил дорожного движения. Она припарковала автомобиль на тротуаре и вернулась, когда машину хотели эвакуировать. В ходе проверки стражи порядка выявили неоплаченные штрафы.

Багдасарян – уроженка Нижнего Тагила, известная в Москве участница уличных гонок. В мае 2016 года она была арестована на десять суток по делу о гонках на Gelandewagen: тогда несколько молодых людей, в том числе сын вице-президента «Лукойла» Руслан Шамсуаров, многократно нарушая правила ПДД, пять часов скрывались от полиции. В 2015 году Багдасарян была в автомобиле BMW, который попал в ДТП с тремя жертвами. Водитель BMW в августе 2016 года получил три года колонии.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: РИА Новости