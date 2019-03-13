Страховщики заявили о снижении тарифа ОСАГО на 6 процентов

Средний тариф ОСАГО вследствие реформы снизился на 6 процентов в сравнении с прошлым годом, со ссылкой на данные Российского союза автостраховщиков пишет «Коммерсантъ».

В среднем цена на полис стала ниже более чем на 300 рублей, а средняя стоимость составила 5803 рубля.

Напомним, тарифная реформа ОСАГО стартовала 9 января, в ходе неё был расширен коридор базового тарифа ОСАГО, изменены коэффициент стажа и возраста водителей. Выгоднее всего реформа оказалась для владельцев мотоциклов и мотороллеров — снижение цены полиса у них составило более 50 процентов от уровня прошлого года. А вот тарифы на такси, автобусы и троллейбусы заметно выросли: владельцы автобусов регулярных перевозок платят на 9,41% больше, такси — на 16,22%, троллейбусов — на 15,24%.

Второй этап реформы ОСАГО начнётся в апреле, будет скорректирован коэффициент аварийности всех водителей (коэффициент «бонус-малус», КБМ). Он будет назначаться водителю раз в год 1 апреля и в течение года пересчитываться уже не будет. Если на 1 апреля 2019 года у автовладельца будет несколько значений КБМ (такое может быть, если он вписан в несколько полисов ОСАГО), то ему будет присвоено самое низкое из них.

Со 2 апреля этого года обе системы РСА по гарантированию покупки ОСАГО будут предлагать потребителю не случайного страховщика для заключения договора в проблемных регионах, а перечень из нескольких компаний с возможностью выбора: офисные продажи на проблемных для страховщиков территориях регулирует система единого агента РСА, для электронных продаж действует «Е-Гарант». Сейчас с их помощью страховщик назначается клиенту путём случайной выборки по номеру паспорта транспортного средства.

Отмечается, что Минфин предлагает продолжить реформу: разработанные им поправки предусматривают отмену коэффициента мощности авто при расчёте цены полиса уже с сентября 2019 года и отмену территориального коэффициента с сентября 2020 года. Взамен страховщики могут получить возможность дополнительно раздвинуть тарифный коридор.