Страховщики заявили о нормализации выдачи электронных полисов ОСАГО

Продажи электронных полисов ОСАГО приходят в норму после сбоя, который произошёл из-за блокировки Роскомнадзором IP-адресов Google, заявил ТАСС представитель Российского союза автостраховщиков.

Проблемы с авторизацией и покупкой электронных полисов ОСАГО (е-ОСАГО) были зафиксированы 23 апреля. Сбои были выявлены, когда клиенты хотели оформить страховой полис через систему «Е-Гарант». Им нужно авторизоваться и вручную ввести код с картинки, чтобы антиспам-система reCaptcha, принадлежащая Google, дала пользователю дальнейший доступ на сайт. Но из-за того, что Роскомнадзор блокировал IP-адреса Google, с работой этой системы были проблемы.

В свою очередь в Роскомнадзоре заявили, что не вносили сервисы Google в реестры запрещённой информации. Как отметили в ведомстве, информация о том, что его действия мешают работе Google, не соответствует действительности. 24 апреля зампред Центробанка Владимир Чистюхин заявил, что Банк России готов обратиться в Роскомнадзор, если проблемы с е-ОСАГО не будут устранены в ближайшее время, и отметил, что подобные сбои негативно влияют на страховой рынок.

В Роскомнадзоре сказали, что готовы обсудить с представителями страховщиков и ЦБ возможное влияние блокировки IP-адресов Google на выдачу электронных полисов ОСАГО. В ведомстве сказали, что пока никто из них не обращался к ним по этому вопросу.