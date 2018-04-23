Блокировка IP-адресов Google парализовала продажу полисов ОСАГО

Российский союз автостраховщиков (РСА) заявил о возникших проблемах с оформлением электронных полисов ОСАГО, пишет Znak.com. Причиной послужила блокировка Роскомнадзором IP-адресов Google.

«Наблюдается проблема с работой сервиса защиты от автоматических запросов Google reCAPTCHA [код для распознавания пользователя] ввиду блокировки Роскомнадзором IP-адресов компании Google. Также возникли проблемы с прохождением авторизации в модуле для обращения граждан и подсистеме Е-Гарант, который обеспечивает переадресацию между сайтами страховщиков через сайт РСА», — говорится в сообщении на сайте союза автостраховщиков.

По данным профильных автомобильных изданий, из-за технических проблем 23 апреля продажи электронных полисов ОСАГО сократились в четыре раза и ситуация продолжает ухудшаться.

Напомним, 13 апреля суд постановил заблокировать Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей. 16 апреля Роскомнадзор приступил к масштабным блокировкам IP-адресов, потребовал от Apple и Google удалить Telegram из магазинов приложений и начал борьбу со средствами обхода ограничений. Следствием этого стали жалобы интернет-пользователей на исчезновение доступа к сторонним ресурсам. В частности, пострадали интернет-магазины, курьерские службы, облачные хранилища, онлайн-игры, сервисы компании Microsoft, сервисы онлайн-заказа такси, мессенджер Viber, а также российская соцсеть «Одноклассники». В борьбе с мессенджером Telegram заблокировано более 16 миллионов IP-адресов Amazon и Google. При этом сам Telegram продолжает работать.