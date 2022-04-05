Стоимость работ по установке стелы на Привокзальной площади Нижнего Тагила выросла на 12 млн рублей 

Администрация Нижнего Тагила разместила на портале госзакупок тендер на благоустройство зоны Привокзальной площади с установкой стелы «Город трудовой доблести». Начальная стоимость контракта составляет 72 млн 122 тысячи рублей.

Заказчиком выступает муниципальное казённое учреждение «Служба заказчика городского хозяйства». Заявки на участие в аукционе принимаются до 12 апреля. Проект получил положительный результат негосударственной экспертизы, в которой рассмотрели достоверность определения сметной стоимости. При этом из всей суммы на стелу планируют потратить 20,4 млн рублей. Внешний облик монумента выбирали народным голосованием.

Отметим, ранее глава города Владислав Пинаев заявлял, что возведение стелы «Город трудовой доблести» обойдётся городу в 60 млн рублей, однако проект всё-таки подорожал из-за нестабильности цен на рынке стройматериалов.

Высота монумента будет достигать 17 метров. На стеле будет изображён герб Нижнего Тагила и указ президента о присвоении городу почётного звания, на её основание нанёсут лазерную гравировку по металлу с изображением фотографий тагильчан, трудившихся в тылу во время Великой Отечественной войны.

В проект благоустройства также входит перенос напорной канализации и благоустройство всей территории. Площадь возле монумента выложат из гранитной плитки, возле стелы установят четыре скамьи и урны, сделают освещение в виде прожекторов. Территорию вокруг засеят газоном и кизильником.

На благоустройство всей Привокзальной площади, согласно проекту, у подрядчика есть шесть месяцев. В проектной документации указано, что передача объекта заказчику должна произойти не позднее 31 октября этого года. При этом все работы власти города хотели завершить к празднованию 300-летия Нижнего Тагила.

На период проведения строительных работ на объекте будет установлено видеонаблюдение. Согласно документации, на смене может работать до 14 человек. Гарантийный срок выполненных работ должен составлять не менее двух лет. В течение этого времени подрядчик обязан устранять все возникающие дефекты.

Напомним, конкурс на реконструкцию всей Привокзальной площади за 276,7 млн рублей выиграл МУП «Тагилдорстрой». Затем компания привлекла к работам субподрядчика «УралСтройКомплекс».