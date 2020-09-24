Стоимость препарата от коронавируса «Авифавир» снизят до 8 тысяч рублей

Цена препарата от коронавируса «Авифавир» в аптеках составит около 8 тысяч рублей, сообщил ТАСС глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По его словам, это примерно на 30% ниже цены аналогов.

«Наша цена будет около 8 тысяч рублей. Мы считаем, что цена, которую ряд аналогов сделали — 12 тысяч рублей, это очень высокая цена. Мы специально немного задержали наш выход в аптеки, чтобы предоставить цену более разумную», — сказал Дмитриев.

По его словам, в дальнейшем цена на «Авифавир» может снизиться. Также РФПИ будет работать над включением препарата в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Ранее Минздрав допустил препараты «Коронавир» и «Арепливир» компаний «Р-Фарм» и «Промомед» к продаже в российских аптеках. «Арепливир» будет стоить от 12 320 рублей, а «Коронавир» — около 11 550 рублей.