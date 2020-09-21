В российских аптеках начали продавать препарат для лечения коронавируса

С 21 сентября в аптеках начали продавать российский препарат для лечения коронавируса «Арепливир», со ссылкой на генерального директора компании-производителя «Промомед» Андрея Младенцева пишет ТАСС.

По словам Младенцева, препарат закупили почти все крупные аптечные сети и дистрибьюторы. На первом этапе продаж «Арепливир» поступит в 10 тысяч аптек, в дальнейшем их число увеличится.

«У нас 60 тысяч аптек, и, чтобы потребитель мог свободно купить лекарство, достаточно наполнить 30 тысяч аптек. Но это пока будет одна треть от необходимого наличия», — пояснил директор.

Ранее он говорил, что упаковка препарата в розницу будет стоить от 12 320 рублей, в одной упаковке содержится 40 таблеток по 200 мг. Препарат рекомендуется применять в первые сутки после появления симптомов коронавируса, он отпускается по рецепту врача. По словам Младенцева, в ходе клинических испытаний осложнений не выявлено.

«Арепливир» создан на основе японского препарата «Фавипиравир». Одобрение Минздрава «Арепливир» получил ещё в июне, но до последнего времени использовался исключительно для лечения пациентов в стационарах. В ближайшее время в российских аптеках должен появиться ещё один отечественный препарат от коронавируса — «Коронавир». Ожидается, что он будет чуть дешевле — 11 550 рублей за пачку.

Ранее в Минздраве РФ и Всемирной организации здравоохранения сообщали, что пациентам с коронавирусом можно назначать парацетамол, ибупрофен и препарат «Триазавирин», который считается альтернативой «Арепливиру».