Стивен Сигал заявил о желании стать губернатором Приморья

Голливудский актёр Стивен Сигал, получивший российское гражданство, заявил, что хотел бы стать губернатором Приморского края, пишет «Интерфакс». Сигал сообщил об этом на встрече со зрителями во Владивостоке на международном кинофестивале стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого».

«Я приехал специально на кинофестиваль. Кроме того, по отцовской линии мои предки отсюда. Я хочу изучать Приморский край, видеть больше. И стать вашим губернатором», — сказал актёр.

Заявление Сигала вызвало овации зала, отмечает агентство.

Напомним, 16 сентября в Приморье состоялся второй тур губернаторских выборов, в котором участвовали единоросс Андрей Тарасенко и коммунист Андрей Ищенко. После обработки 95% бюллетеней сообщалось, что кандидат от КПРФ опережает действующего главу региона на 7%, однако затем избирком объявил, что победу одержал Тарасенко.

20 сентября краевой избирком по рекомендации ЦИК РФ отменил итоги второго тура выборов губернатора Приморья из-за массовых нарушений и фальсификаций. Новые выборы должны состояться через три месяца.