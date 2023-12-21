Стенд Свердловской области, оформленный в стиле тагильской лаковой росписи, признан лучшим на всероссийской выставке народных художественных промыслов и ремёсел «Ладья»

Стенд Свердловской области, выполненный в стиле тагильской лаковой росписи по металлу, получил награду за лучшее художественное оформление на всероссийской выставке народных художественных промыслов (НХП) и ремёсел «Ладья», которая прошла в Москве в «Экспоцентре».

Свои изделия в рамках экспозиции региона представили 12 мастеров. Это небольшие предприятия и самозанятые из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Сысерти, Алапаевского, Артёмовского и Невьянского городских округов. Предметы их труда пользовались популярностью у коллекционеров и покупателей со всей России. В частности, свою коллекцию подносов на выставке пополнила директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Участие в выставке мастеров и предприятий НХП региона организовал Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП, на базе которого создан центр «Мой бизнес») при содействии Министерства инвестиций и развития Свердловской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

«Мы традиционно поддерживаем участие наших предприятий в подобных выставках: такие мероприятия способствуют популяризации народных художественных промыслов региона. Для самих производителей это возможность расширить географию продаж, найти новых покупателей. Изделия НХП Свердловской области совмещают декоративность и утилитарность, поэтому пользуются неизменным спросом среди покупателей», — сказал министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.

Автор нарядного цветочного орнамента, используемого в оформлении стенда, — известный художник Надежда Маслихова. Созданный ею образ хорошо гармонировал с продукцией уральских мастеров: декоративными подносами, украшениями с уральскими поделочными камнями, керамикой, предметами камнерезного дела, изделиями из бересты, лозы и дерева.

«Сложно представить, как организовать участие в такой выставке без поддержки. Для мастеров, тем более из глубинки, это очень дорогостоящее дело. У меня появились новые покупатели, зарядилась новогодним настроением, почерпнула новые творческие идеи. Услышала запросы аудитории — делать что-то молодёжное. Будем расширять ассортимент», — делится мастер ювелирного дела из посёлка Нейво-Шайтанский Светлана Сорокина.

Выставка «Ладья» — ежегодное крупнейшее событие в сфере продвижения народных художественных промыслов в РФ. На площади более 25 тысяч квадратных метров были собраны изделия всех значимых центров народного искусства и промыслов России. В том числе хохлома и городецкая роспись, ростовская финифть, гжель, вологодское кружево и многое другое.

«Сегодня развитие креативных индустрий — серьёзный вектор в работе институтов поддержки. Мы не исключение: СОФПП организует участие мастеров в выставке “Ладья”, ярмарках, фестивалях. Мы проводим большие форумы для креативных индустрий, конкурсы, развиваем территориальную инфраструктуру, в том числе креативные кластеры в Екатеринбурге и городах области. А самое главное — сами искренне гордимся нашими народными художественными промыслами», — отметил директор СОФПП Валерий Пиличев.

Ранее правительство Свердловской области направило на поддержку народных художественных промыслов региона 3 млн 950 тысяч рублей. Субсидии получили шесть производителей. Это мастерская по росписи нижнетагильских подносов (предприниматель Васильев А. В.), колокольный завод «Пятков и К», завод «Фарфор Сысерти», «Таволожская керамика», компании «НХП Техно Ателье» и «НПФ “Камни Урала”».

Напомним, что Нижнетагильский центр развития туризма объявил конкурс на создание памятного знака «Тагильский поднос».