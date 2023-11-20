Свердловские власти поддержат производство тагильских подносов

Правительство Свердловской области направит на поддержку народных художественных промыслов 3 млн 950 тысяч рублей, сообщает департамент информполитики региона.

«Губернатор Евгений Куйвашев определил развитие народных художественных промыслов и приумножение традиций уральской школы в числе приоритетных направлений Свердловской области. Предпринимателям, которые способствуют сохранению и возрождению традиций, мы возмещаем часть затрат», — отметил министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.

Субсидии на поддержку народных художественных промыслов распределила специальная комиссия при Министерстве развития и инвестиций региона, до конца года средства получат шесть производителей. Это мастерская по росписи нижнетагильских подносов (предприниматель Васильев А. В.), колокольный завод «Пятков и К», завод «Фарфор Сысерти», «Таволожская керамика», компании «НХП Техно Ателье» и «НПФ “Камни Урала”».

Напомним, что Нижнетагильский центр развития туризма объявил конкурс на создание памятного знака «Тагильский поднос». С идеей создать такой знак выступила член молодёжной думы города Элеонора Новикова в апреле 2023 года. После этого была создана рабочая группа по подготовке проекта. Идею тагильчанке подсказала дочь.

Представить работы на конкурс могут все желающие. Проекты будут оцениваться в разных номинациях, соответствующих возрасту участников. Работа должна включать в себя эскиз-проект памятного знака и концепцию, также автор должен представить своё видение памятного знака. Необходимо уточнить материалы, форму, цвет и размер, предположительное место установки.