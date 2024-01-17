Старый Демидовский завод в Нижнем Тагиле официально получил почётный статус «Достояние Среднего Урала»

Старый Демидовский завод в Нижнем Тагиле, входящий в состав Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал», официально получил почётный статус «Достояние Среднего Урала». Церемония награждения состоялась в ходе торжественного собрания, посвящённого 90-летию Свердловской области. Как рассказали в департаменте информационной политики региона, всего в голосовании приняли участие около 40 тысяч уральцев, а отдано было почти 67 тысяч голосов. Конкурс проводится по инициативе общественной палаты Свердловской области. Победители были определены в декабре 2023 года. Старый Демидовский завод набрал свыше 12 тысяч голосов.

«Свердловскую область отличает яркое, инициативное и смелое гражданское общество. Мы умеем сплотиться перед любыми вызовами для достижения общих побед. Мы чтим память предков и бережно храним богатейшее наследие, оставленное нашими отцами и дедами. Так, по инициативе региональной Общественной палаты у нас реализуется уникальный проект, направленный на укрепление единства общества, наших духовно-нравственных ценностей. Ежегодно по итогам народного голосования определяются объекты, которые получают статус “Достояние Среднего Урала”», — обратился к участникам церемонии Евгений Куйвашев.

Также в этом году почётный статус «Достояние Среднего Урала» получили карьер хризотил-асбеста Уральского асбестового горно-обогатительного комбината, волейбольный клуб «Уралочка», Алапаевская узкоколейная железная дорога и Невьянская наклонная башня. Напомним, в прошлом году статус «Достояние Среднего Урала» в Нижнем Тагиле получил «Уралвагонзавод».

Напомним, директора Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Эльвиру Меркушеву признали виновной по административному делу о нарушении требований законодательства об охране объектов культурного наследия (статья 7.13 КоАП РФ). Речь идёт о несанкционированных земляных работах в «красной» охраняемой зоне на территории старого Демидовского завода. Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки. Суд назначил Эльвире Меркушевой наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей.