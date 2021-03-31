Старейшая в Нижнем Тагиле ритуальная компания «Реквием» может прекратить своё существование. Вместе с директором Николаем Кытмановым разбираемся, почему так произошло

В середине марта стало известно, что старейшее в Нижнем Тагиле ритуальное агентство «Реквием» из-за финансовых проблем готово закрыться, а все свои активы пустить с молотка. Что вынудило лидеров погребального бизнеса, который, как считается, никогда не перестанет пользоваться спросом, пойти на крайние меры, читайте в материале АН «Между строк».

По словам генерального директора «Реквиема» Николая Кытманова, сейчас в Нижнем Тагиле работают около 15 организаций, предоставляющих населению услуги ритуального характера.

«Если за сутки в Нижнем Тагиле умирает в среднем 15 человек, то 15 организаций на город — это много или мало? Получается, по одному покойнику на компанию. Когда-то мы начинали вдвоём. Это был 1988 год, был Горкомхоз, потом открылся “Реквием”. Потом появилась “Память”. В 1995 году шесть организаций приехали с Вагонки в центр города и расселились по подвалам, где только можно. И это нас заставило задуматься о конкуренции и потребителе, который пользуется нашими услугами. Мы поняли, что должна быть культура. Тогда мы купили для наших сотрудников костюмы, галстуки, большой красивый автомобиль. Не выдержав конкуренции, большинство из тех организаций вернулось на Вагонку», — вспоминает Кытманов.

С 1999 по 2014 год количество заказов у «Реквиема» выросло в 3,5 раза, с 1000 до 3500 в год. А за последние шесть лет снизилось до 2000. Если раньше на долю «Реквиема» приходилось до 70% заказов по городу, то сейчас — не более четверти. По словам предпринимателя, такой спад произошёл из-за не совсем честной конкуренции и отсутствия нормативно-правовой базы, которая бы регулировала отрасль.

«Теперь содержать такое большое хозяйство стало экономически невыгодно, — поясняет Кытманов. — В этом плане конкуренцию мы не выдерживаем. У нас все сотрудники, а сейчас их около 40, официально оформлены, водители получают от механика путевые листы, коммунальные платежи опять же. Как в других компаниях происходит, я не знаю. Видимо, на содержание предприятия у них уходит минимум средств».

Раньше, по словам Кытманова, чтобы получить разрешение на строительство комплекса зданий, необходимо было собрать порядка 20 подписей от различных надзорных и контролирующих ведомств, а сейчас для вхождения в бизнес достаточно открыть офис в частном доме.

«У кого согласовывают другие компании, я тоже не знаю. Они работают на земле, которая не имеет никакого отношения к похоронному делу. Там стоит частный дом, в нём же похоронная компания. На каком основании? Никто не знает. Я проверять не имею права, для этого должны быть специальные органы власти. Трудно вести бизнес честно. Я считаю, что никто из этих компаний не будет развиваться и повышать качество своих услуг, потому что это ведёт к их удорожанию, а это невыгодно», — уверен директор «Реквиема».

Также, по словам Кытманова, конкуренты иногда прибегают к рекламным уловкам, маскируя свои объявления под его компанию, но с указанием другого адреса и телефона.

«Люди звонят по этим объявлениям, а там подтверждают, что да, это “Реквием”, приходите по такому-то адресу. Но когда ты к ним пришёл, то уже всё. В такие моменты для человека важно похоронить близкого и он остаётся. Это же психология», — говорит бизнесмен.

Чтобы снизить издержки, руководству «Реквиема» пришлось сократить штат и снизить зарплату. Но эти меры не смогли кардинально изменить ситуацию. Взвесив все риски, учредители компании приняли решение закрыть бизнес. Будут ли активы компании продаваться по частям или как готовый бизнес, Николай Кытманов ответить затруднился, пояснив, что всё будет зависеть от конкретного покупателя. Общую стоимость бизнеса предприниматель также отказался называть, сославшись на коммерческую тайну. При этом коммерсант не исключает, что новый собственник может диверсифицировать активы и использовать здание по другому назначению.