Стало известно, сколько тагильских мужчин готовы уйти в декрет в случае рождения ребёнка

Сервис по поиску работы SuperJob провёл опрос, чтобы выяснить, готовы ли мужчины уйти в декрет в случае рождения ребёнка.

«Согласно ст. 256 ТК РФ, отец может оформить отпуск по уходу за ребёнком до достижения им трёх лет. При наличии необходимых документов работодатель не имеет права в этом отказать. Условия отпуска не могут отличаться от того, использует его мужчина или женщина. Отмечу, что сотрудник может выполнять свои обязанности на условиях неполного рабочего времени и в любое время прервать отпуск, чтобы выйти на работу», — рассказывает директор юридической практики SuperJob Александр Южалин.

В Социальном фонде России (СФР) отмечают, что для получения пособия не имеет значения, каким по счёту родился ребёнок. В случае ухода за двумя и более детьми до достижения ими возраста полутора лет размер пособия суммируется. При этом он не может превышать 100% среднего заработка. Заявление на оформление меры поддержки подаётся по месту работы. Первую выплату пособия региональное отделение СФР производит в течение 10 рабочих дней со дня получения необходимых документов. В дальнейшем средства поступают по графику. Выплата зачисляется на счёт получателя ежемесячно 8-го числа за предыдущий месяц.

По данным СФР, более тысячи мужчин в Свердловской области получают пособие по уходу за ребёнком до полутора лет. С начала года в таком отпуске находятся более 45 тысяч человек, свыше тысячи из них — мужчины. Около 500 граждан воспитывают первенцев, ещё 600 — вторых или последующих детей.

Согласно данным опроса SuperJob, в случае рождения ребёнка 27% мужчин готовы воспользоваться правом уйти в декрет, а 16% опрошенных скорее бы согласились на это.