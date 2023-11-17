Стали известны подробности громкого уголовного дела дворника-подрывника из Нижнего Тагила, планировавшего взорвать военкомат

В деле тагильского дворника Виктора Расторгуева, обвиняемого в подготовке к теракту и изготовлении взрывчатки, появились новые подробности. Ими с судом поделился ключевой свидетель обвинения и бывший подельник подсудимого, пишет 66.ru

Напомним, персона Виктора Расторгуева, уроженца Мариуполя, получила широкую известность после громкого задержания сотрудниками ФСБ. В пресс-службе ведомства сообщили, что мужчина эмигрировал в Россию в 2014 году и получил российское гражданство, поселившись в Нижнем Тагиле. После начала СВО он начал подготовку терактов на территории Свердловской области, однако не успел воплотить планы в жизнь. О готовящемся преступлении сотрудникам ФСБ рассказал товарищ Расторгуева, которого мужчина взял в напарники. Приятель сам пришёл к силовикам и рассказал о готовящейся диверсии, после чего сотрудники ведомства завербовали его и отправили обратно к Виктору продолжать подготовку как ни в чём не бывало. В октябре 2022 года Расторгуева задержали, а на месте его работы во время обыска обнаружили вещества для изготовления взрывчатого и зажигательного устройства. По версии, озвученной в СМИ, мужчина работал дворником в местной больнице и в одной из управляющих компаний города. В сентябре 2023 года расследование было завершено, а дело передано в Центральный окружной военный суд.

Свидетель рассказал суду, что познакомился с Расторгуевым в соцсетях. Мужчины имели схожие политические взгляды и не были согласны с проведением военной спецоперации на Украине. В какой-то момент Виктор предложил своему напарнику взорвать что-нибудь, чтобы «помешать проведению СВО». В качестве вариантов рассматривали банк, здание МВД и военкомат.

В итоге они сошлись на том, что целью диверсии станет центральный Военный комиссариат Свердловской области на улице Ленина в Екатеринбурге. Свидетель утверждает, что они планировали сконструировать ракету, которая была бы способна залететь в здание и уничтожить хранящуюся внутри документацию. Кроме того, у входа в военкомат предполагалось установить ещё одно взрывное устройство, чтобы заблокировать его. В августе 2022 года Расторгуев послал напарника в Екатеринбург за покупкой необходимых реагентов, однако вместо этого тот встретился с силовиками.

«Я хоть и не согласен с происходящим в стране, но против убийства людей. Поэтому решил во всем признаться», — приводит слова свидетеля 66.ru.

С этого момента приятель лишь исполнял роль подельника, а на деле сливал всю информацию ФСБ. После нескольких испытаний взрывчатки в лесополосе под Нижним Тагилом группа захвата задержала Расторгуева.

«Человек врёт как дышит. Подробнее я выскажусь, когда буду озвучивать свои показания», — прокомментировал выступление приятеля Расторгуев.

Отметим, ещё во время своего задержания год назад Расторгуев отрицал, что планирует теракт. На допросе он заявил, что хотел «устроить фейерверк».