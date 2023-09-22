Обвиняемый в попытке взорвать военкомат в Нижнем Тагиле уроженец Украины предстал перед военным судом

В Центральном окружном военном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении 60-летнего жителя Нижнего Тагила Виктора Р., который в октябре прошлого года был задержан по подозрению в подготовке ко взрыву военного комиссариата города. Накануне обвинительное заключение поступило в суд. Согласно информации, опубликованной на сайте суда, Виктор Р. обвиняется в оправдании терроризма и призыве к нему, а также в попытке изготовления взрывчатки.

Напомним, что информация о задержании и допросах злоумышленника, который, по данным ФСБ, планировал уничтожить ряд муниципальных объектов Нижнего Тагила, в том числе военкомат, поступила в СМИ в октябре прошлого года.

По официальной информации Центра общественных связей ФСБ России, задержанный мужчина прибыл в Нижний Тагил в 2014 году из Мариуполя. На месте его работы были найдены вещества для изготовления взрывчатого и зажигательного устройства. По версии, озвученной в СМИ, мужчина работал дворником в местной больнице и в одной из управляющих компаний города. Как выяснилось позже, собранное злоумышленником взрывное устройство было непригодно к использованию.

Отметим, что на опубликованных силовиками год назад кадрах задержанный заявил, что не имел злого умысла и, несмотря на своё оппозиционное отношение к власти в России, не собирался взрывать военкомат.