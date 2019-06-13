Стали известны подробности гибели в огне семьи под Нижним Тагилом. «Мать пыталась спасти ребёнка, закрыв его своим телом»

В отделе надзорной деятельности МЧС рассказали подробности трагедии, которая произошла 12 июня в коллективном саду «Дачник-1» у станции Анатольской под Нижним Тагилом. По предварительным данным, причиной пожара, в котором погибла семья из трёх человек — 44-летнего мужчины, 33-летней женщины и 4-летнего ребёнка, — послужило короткое замыкание электропроводки.

«В сеть была включена тепловая пушка, которая была установлена в коридоре. Именно там возник очаг пожара. По этой причине люди, находившиеся в доме, не смогли выйти из горящего помещения через входные двери. На окнах дома были установлены глухие решётки, которые стали непреодолимым препятствием на пути к спасению. Судя по расположению тел погибших, можно предположить, что мужчина пытался выбить решётки, мать пыталась спасти ребёнка, закрыв его своим телом», — пояснили в ведомстве.

По данному факту следственным отделом по Пригородному району СК РФ по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».