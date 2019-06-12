Под Нижним Тагилом в пожаре погибла семья с 4-летним ребёнком

Сегодня, 12 июня, в коллективном саду у станции Анатольской под Нижним Тагилом произошёл пожар, в котором погибла супружеская пара и их маленький сын. Сообщение о пожаре на пульт диспетчера поступило в 5:20. На участке горели дом и баня, в тушении огня были задействованы 12 человек. В жилом помещении пожарные обнаружили тела трёх человек: 44-летнего мужчины, 33-летней женщины и 4-летнего ребёнка. В пресс-службе МЧС отметили, что «спасти людей не представлялось возможным».

Сейчас устанавливаются причины пожара. По предварительной версии, возгорание произошло из-за неисправной электропроводки. Однако рассматриваются и другие возможные причины. По словам руководителя пресс-службы свердловского полицейского главка Валерия Горелых, на место происшествия выехал глава нижнетагильской полиции Ибрагим Абдулкадыров, а также специалисты Следственного комитета. Заведено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

«Чтобы официально опознать тела, из Серова в Нижний Тагил направляется отец погибшей женщины. Погибших обнаружили при разборе пожарища. Дом для проживания не пригоден. Назначена пожарно-техническая экспертиза, которая установит точную причину пожара, а назначенная судебно-медицинская экспертиза — точную причину смерти людей», — отметил Горелых.

По итогам разбирательства правоохранительные органы примут процессуальное решение.