Стали известны фамилии самых богатых чиновников Нижнего Тагила по итогам 2019 года

Вице-мэры, руководители управлений горадминистрации, главы районов Нижнего Тагила отчитались о доходах, расходах и имуществе за 2019 год. Соответствующие данные опубликованы на официальном сайте города. Среди заместителей мэра Владислава Пинаева больше всех денег снова заработал Валерий Суров, который отвечает за работу социального блока администрации. Он задекларировал 2,4 млн рублей. За 2018 год чиновник получил поменьше — 1,88 млн рублей. Суров сменил Ssang Yong Kyron на Nissan X-Trail. Он по-прежнему владеет земельным участком в 22 сотки, дачей и квартирой в 39,2 «квадрата». Супруга Сурова задекларировала в 2019 году 1,4 млн рублей. У неё в собственности земельный участок площадью 10 соток, жилой дом в 176 «квадратов» и Renault Captur.

На втором месте по заработку вице-мэр Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин с 1,8 млн рублей. На третьем — замглавы города по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов с 1,5 млн рублей.

Среди руководителей основных внутренних подразделений мэрии больше всего денег задекларировала начальник управления промышленной политики и развития предпринимательства Людмила Абдулкадырова — 2,61 млн рублей. Её супруг, начальник тагильской полиции Ибрагим Абдулкадыров, заработал 1,6 млн рублей. Семья высокопоставленного силовика владеет 90-метровой квартирой и Volvo XC60.

Глава контрольно-ревизионного управления Дмитрий Самохвалов задекларировал доход в 2 млн рублей. Он ездит на Volkswagen Tiguan и имеет в собственности две квартиры. Начальник управления территориального развития и общественных связей Алексей Храмцов заработал в 2019 году 1,3 млн рублей. Чиновник управляет Volkswagen Touareg, владеет тремя земельными участками, двумя домами и нежилым помещением. 1,1 млн рублей получила в прошлом году руководитель финансового управления Марина Кудрявцева. У неё нет в собственности автомобиля, в пользовании имеется квартира площадью 78,7 кв. метров.

Самым богатым руководителем района вновь оказался смотрящий за Ленинским районом Геннадий Мальцев. Он задекларировал за прошлый год 2,86 млн рублей, что на 1,2 млн рублей больше по сравнению с предыдущим периодом. Ездит Мальцев на Kia Sportage QLe. В собственности четы Мальцевых две квартиры, дача и земельный участок. Доходы глав Тагилстроевского и Дзержинского районов Дениса Парамонова и Александра Ревенко за 2019 год оказались в два раза скромнее по сравнению с доходом Мальцева. Они получили примерно по 1,3 млн рублей. Парамонов ездит на Mitsubishi L200, у Ревенко автомобиля нет.

Председатель Счётной палаты Валерий Платунов заработал в прошлом году почти 1,5 млн рублей.

Напомним, ранее о доходах за 2019 год отчитались депутаты Нижнетагильской гордумы и мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Доходы главы города сократились на 469 тысяч рублей по сравнению с 2018-м. В прошлом году он заработал 3,2 млн рублей. Самым богатым депутатом стал директор завода по производству мороженого Вячеслав Малых.