Доходы мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева уменьшились за 2019 год на полмиллиона рублей

Доходы главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева в 2019 году сократились на 469 тысяч рублей по сравнению с 2018-м. В прошлом году он заработал 3,2 млн рублей. Данные о доходах мэра опубликованы на официальном сайте города. Супруга Пинаева официального дохода в 2019 году, как и в 2018-м, не получила.

Семья Пинаевых по-прежнему владеет четырьмя земельными участками (от 7 до 25 соток), жилым домом (496 кв. м) и неким нежилым зданием площадью 788 кв. м. В собственности у Владислава Пинаева также имеется Toyota Land Cruiser 200 и автоприцеп.