Самым богатым депутатом Нижнего Тагила стал директор завода по производству мороженого Вячеслав Малых

Наибольший доход за 2019 год среди депутатов Нижнего Тагила задекларировал директор ООО «Нижнетагильский холодильник» Вячеслав Малых. В прошлом году он получил 19,1 млн рублей, что почти на 13 млн рублей больше по сравнению с предыдущей декларацией. Дополнительные доходы у народного избранника появились после продажи квартиры в Екатеринбурге, Toyota Land Cruiser 200 и парковочного места. Об этом сам Малых рассказал АН «Между строк». Он по-прежнему владеет шестью земельными участками, жилым домом площадью 57,1 кв. м, административным зданием, двумя мастерскими, ангаром и иными строениями. Доходы супруги депутата выросли с 2,6 млн рублей до 3,3 млн рублей.

На втором месте в списке самых богатых народных избранников в этот раз оказался экс-спикер Нижнетагильской гордумы Алексей Пырин. Он с осени 2019 года возглавляет управление по персоналу на Западно-Сибирском металлургическом комбинате ЕВРАЗа в Новокузнецке, но до сих пор является депутатом НТГД. Пырин задекларировал 10,4 млн рублей (в 2018 году у него было 7,1 млн рублей). Он продал снегоход Yamaha, садовый дом, гараж и земельный участок. В собственности у них с супругой осталась квартира в 100,9 кв. м. Ещё одна квартира находится у Пыриных в пользовании.

Замкнул тройку GR-директор АО НПК «Уралвагонзавод» Андрей Палатов с доходом 9,2 млн рублей (плюс 4 млн рублей по сравнению с 2018 годом). Из автопарка народного избранника исчез Toyota Land Cruiser, из списка объектов недвижимости — квартира площадью 35,8 кв. м. В то же время у него с женой появился дом в 383,2 кв. м. Доходы супруги Палатова выросли почти в два раза — до 1,4 млн рублей. При этом сейчас семья находится в непростой финансовой ситуации.

Директор «УБТ-Сервиса» Гаджи Абдулов заработал в 2019 году 9 млн рублей, замдиректора УК «Созвездие» Кирилл Романов — 8,3 млн рублей, начальник коксохимического производства Никита Беркутов — 7,3 млн рублей, гендиректор «Уралкриомаша» Дмитрий Скоропупов — 6,8 млн рублей, главный энергетик ЕВРАЗ НТМК Денис Корякин — 5,3 млн рублей, директор ДЮСШ № 2 Олег Перминов — 4,2 млн рублей, спикер гордумы Вадим Раудштейн — почти 1,2 млн рублей.

Доходы Михаила Кручинина упали в четыре раза — с 2,6 млн до 654 тысяч рублей. Но наименьший заработок задекларировал председатель совета ТОС «Прудок» Игорь Макаров (77,5 тысячи рублей), который ездит на Lexus RX200t.