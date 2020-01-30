Суд арестовал имущество топ-менеджера УВЗ Андрея Палатова за долги ХК «Спутник»

Арбитражный суд Свердловской области наложил арест на имущество GR-директора АО НПК «Уралвагонзавод», депутата городской думы Нижнего Тагила Андрея Палатова в качестве обеспечительной меры по иску конкурсного управляющего НП ХК «Спутник» Антона Саитова. Решение было принято в конце 2019 года. По субсидиарной ответственности истцом в качестве ответчиков изначально было привлечено более 10 юридических и физических лиц, в том числе АО НПО «Уралвагонзавод» (генеральный спонсор), ООО «УВЗ-Медиа Сервис», ОД «Чистый город» (оба — учредители НП ХК «Спутник»), члены правления клуба GR-директор УВЗ Андрей Палатов, PR-директор УВЗ Александр Бачурин, директор ХК «Спутник» Александр Балбашев (март 2016 — май 2018), руководитель СК «Спутник» Игорь Перминов и другие.
Напомним, в начале апреля 2018 года правление ХК «Спутник» решило, что из-за финансовых проблем в следующем сезоне команда не будет выступать в Высшей хоккейной лиге. До этого, осенью 2017 года, екатеринбургская фирма «Уральская хоккейная компания», занимающаяся оптовой торговлей спорттоварами, подала иск к хоккейному клубу на 8,5 млн рублей и Арбитражный суд области полностью удовлетворил требования истца. В мае 2018 года сразу несколько игроков «Спутника» обратились в суд с исками о невыплате заработной платы за несколько месяцев.
Согласно отчёту конкурсного управляющего, в реестр требований кредиторов должника на конец 2019 года включены требования на сумму 36 090 241 рубль.
Решением Арбитражного суда Свердловской области от 22 мая 2019 года ХК «Спутник» признан банкротом и в отношении него введено конкурсное производство. В ноябре 2019 года конкурсный управляющий Саитов обратился в арбитраж с заявлением о привлечении вышеуказанных юридических и физических лиц к субсидиарной ответственности.
«Ссылаясь на наличие в рамках настоящего дела о банкротстве спора о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности, а также на то, что контролирующие должника лица могут предпринять действия, направленные на отчуждение своего имущества, что приведёт к нарушению прав кредиторов и невозможности пополнения конкурсной массы должника, конкурсный управляющий должника Антон Саитов обратился в арбитражный суд с заявлением о принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества [каждого] на сумму в размере 36,09 млн рублей (общая сумма задолженности клуба. — Прим. ред.)», — говорится в постановлении суда.
22 ноября 2019 года Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил требования истца в полном объёме. Не согласившись с данным решением, ответчики подали жалобу.
В ООО «УВЗ-Медиа Сервис» заявили, что компания не является органом управления или учредителем НП «ХК «Спутник», а также иным контролирующим должника лицом, следовательно, не могла давать ему указания, обязательные для исполнения. «Уралвагонзавод» в своей жалобе аргументирует тем, что конкурсным управляющим проводятся торги по продаже имущества должника на общую сумму 16,64 млн рублей, а также если суд удовлетворит ранее поданный иск клуба к предприятию о недействительности сделки на 45,9 млн рублей, то арестовывать имущество корпорации сейчас нецелесообразно. ОД «Чистый город» считает, что, пока не распродано имущество должника, арестовывать его счета преждевременно. В спортшколе «Спутник» отметили, что в случае ареста счетов без зарплаты останутся 72 сотрудника учреждения, а сам Перминов указывает на тот факт, что он не являлся членом правления клуба и арест его счетов «нарушает его права на достойную жизнь».
Андрей Палатов в свою очередь заявил, что у него на иждивении находятся двое несовершеннолетних детей и имеются кредитные обязательства. Александр Бачурин ссылается на свою должностную инструкцию, согласно которой не мог напрямую давать какие-либо указания, обязательные к исполнению.
«Между тем членами правления должника являлись Александр Бачурин и Андрей Палатов. Они активно участвовали в деятельности клуба, одобряли крупные сделки. Отмена обеспечительных мер в отношении членов правления нецелесообразна», — считает конкурсный управляющий.
В итоге в декабре 2019 года суд снял арест с имущества половины ответчиков, в том числе УВЗ, «УВЗ-Медиа Сервис» и Игоря Перминова. В отношении Палатова суд смягчил ограничение до пределов прожиточного минимума относительно его и детей.
На сегодняшний день арест имущества наложен на Андрея Палатова, Александра Бачурина, Александра Балбашева, Антона Алексеева, ОД «Чистый город» и спортклуб «Спутник».
Пересмотр жалобы Палатова намечен на 10 марта в 17-м Арбитражном апелляционном суде Перми.