Суд арестовал имущество топ-менеджера УВЗ Андрея Палатова за долги ХК «Спутник»

Арбитражный суд Свердловской области наложил арест на имущество GR-директора АО НПК «Уралвагонзавод», депутата городской думы Нижнего Тагила Андрея Палатова в качестве обеспечительной меры по иску конкурсного управляющего НП ХК «Спутник» Антона Саитова. Решение было принято в конце 2019 года. По субсидиарной ответственности истцом в качестве ответчиков изначально было привлечено более 10 юридических и физических лиц, в том числе АО НПО «Уралвагонзавод» (генеральный спонсор), ООО «УВЗ-Медиа Сервис», ОД «Чистый город» (оба — учредители НП ХК «Спутник»), члены правления клуба GR-директор УВЗ Андрей Палатов, PR-директор УВЗ Александр Бачурин, директор ХК «Спутник» Александр Балбашев (март 2016 — май 2018), руководитель СК «Спутник» Игорь Перминов и другие.

Напомним, в начале апреля 2018 года правление ХК «Спутник» решило, что из-за финансовых проблем в следующем сезоне команда не будет выступать в Высшей хоккейной лиге. До этого, осенью 2017 года, екатеринбургская фирма «Уральская хоккейная компания», занимающаяся оптовой торговлей спорттоварами, подала иск к хоккейному клубу на 8,5 млн рублей и Арбитражный суд области полностью удовлетворил требования истца. В мае 2018 года сразу несколько игроков «Спутника» обратились в суд с исками о невыплате заработной платы за несколько месяцев.

Согласно отчёту конкурсного управляющего, в реестр требований кредиторов должника на конец 2019 года включены требования на сумму 36 090 241 рубль.



Александр Бачурин



Решением Арбитражного суда Свердловской области от 22 мая 2019 года ХК «Спутник» признан банкротом и в отношении него введено конкурсное производство. В ноябре 2019 года конкурсный управляющий Саитов обратился в арбитраж с заявлением о привлечении вышеуказанных юридических и физических лиц к субсидиарной ответственности.

«Ссылаясь на наличие в рамках настоящего дела о банкротстве спора о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности, а также на то, что контролирующие должника лица могут предпринять действия, направленные на отчуждение своего имущества, что приведёт к нарушению прав кредиторов и невозможности пополнения конкурсной массы должника, конкурсный управляющий должника Антон Саитов обратился в арбитражный суд с заявлением о принятии обеспечительных мер в виде ареста имущества [каждого] на сумму в размере 36,09 млн рублей (общая сумма задолженности клуба. — Прим. ред.)», — говорится в постановлении суда.

22 ноября 2019 года Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил требования истца в полном объёме. Не согласившись с данным решением, ответчики подали жалобу.

В ООО «УВЗ-Медиа Сервис» заявили, что компания не является органом управления или учредителем НП «ХК «Спутник», а также иным контролирующим должника лицом, следовательно, не могла давать ему указания, обязательные для исполнения. «Уралвагонзавод» в своей жалобе аргументирует тем, что конкурсным управляющим проводятся торги по продаже имущества должника на общую сумму 16,64 млн рублей, а также если суд удовлетворит ранее поданный иск клуба к предприятию о недействительности сделки на 45,9 млн рублей, то арестовывать имущество корпорации сейчас нецелесообразно. ОД «Чистый город» считает, что, пока не распродано имущество должника, арестовывать его счета преждевременно. В спортшколе «Спутник» отметили, что в случае ареста счетов без зарплаты останутся 72 сотрудника учреждения, а сам Перминов указывает на тот факт, что он не являлся членом правления клуба и арест его счетов «нарушает его права на достойную жизнь».



Игорь Перминов



Андрей Палатов в свою очередь заявил, что у него на иждивении находятся двое несовершеннолетних детей и имеются кредитные обязательства. Александр Бачурин ссылается на свою должностную инструкцию, согласно которой не мог напрямую давать какие-либо указания, обязательные к исполнению.

«Между тем членами правления должника являлись Александр Бачурин и Андрей Палатов. Они активно участвовали в деятельности клуба, одобряли крупные сделки. Отмена обеспечительных мер в отношении членов правления нецелесообразна», — считает конкурсный управляющий.

В итоге в декабре 2019 года суд снял арест с имущества половины ответчиков, в том числе УВЗ, «УВЗ-Медиа Сервис» и Игоря Перминова. В отношении Палатова суд смягчил ограничение до пределов прожиточного минимума относительно его и детей.

На сегодняшний день арест имущества наложен на Андрея Палатова, Александра Бачурина, Александра Балбашева, Антона Алексеева, ОД «Чистый город» и спортклуб «Спутник».

Пересмотр жалобы Палатова намечен на 10 марта в 17-м Арбитражном апелляционном суде Перми.