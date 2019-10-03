Стала известна дата прощания с художником Владимиром Истоминым

Прощание с известным художником Нижнего Тагила Владимиром Истоминым состоится завтра, 4 октября, в 13:00 в похоронном доме «Обряд» на улице Краснознамённой, 36. Талантливый живописец и график ушёл из жизни утром 2 октября на 81-м году жизни после продолжительной болезни.

Проститься с мастером придут его коллеги, ученики, друзья. Тагильские художники выражают соболезнования семье Владимира Истомина на странице местного отделения Союза художников России в Facebook.

«Светлый человек был! Ещё в мае приходили к Владимиру Алексеевичу с группой студентов худграфа, был бодрый, рассказывал о своём творчестве! Жалею, что не повидался с ним в последние дни. Светлая память!» — пишет художник Игорь Грищенко.

«Это был наш педагог на пятом курсе. Прекрасный человек, педагог и настоящий профессионал-художник... Вечная память, искренне соболезную», — комментирует пост Валерия Шульгина.

Напомним, Владимир Истомин является заслуженным художником РСФСР, почётным гражданином Чукотки. Почти 30 лет он прожил на Севере, суровой красоте которого посвятил своё творчество.

Последняя выставка Истомина «Во сне я вижу Чукотку» состоялась в Нижнетагильском музее изобразительных искусств в сентябре. В свой 80-летний юбилей Владимир Истомин подарил музею более двухсот произведений, а также книги и свои дневники с воспоминаниями.

Фото: Facebook Нижнетагильского отделения Союза художников РФ