Ушёл из жизни тагильский художник Владимир Истомин

Утром 2 октября в Нижнем Тагиле ушёл из жизни заслуженный художник РСФСР, почётный гражданин Чукотки Владимир Истомин. 23 сентября талантливому живописцу и графику исполнилось 80 лет.

Последние месяцы известный художник боролся с тяжёлой болезнью. В минувшие выходные в Доме художника прошла выставка-продажа его произведений — вырученные деньги планировалось отдать на лечение мастера. Об этом АН «Между строк» рассказала председатель нижнетагильского отделения Союза художников РФ Анжелика Южакова.

«Помимо того, что Владимир Алексеевич — талантливый мастер, невозможно не сказать о том, какой это был потрясающе порядочный человек, добрый, отзывчивый. Он уходил тихо. Последние дни провёл в своей мастерской. Для меня то, что художник такой величины находился в мастерской до последнего дня, очень символично», — говорит Анжелика Южакова.

«Владимир Алексеевич Истомин — удивительный человек, который так много сделал, который по-настоящему жил и был настоящим. В начале весны я была у него в мастерской, брала интервью для своей научной работы. Я увидела лишь маленькую часть его рисунков, гравюр, картин, книг, которые он оформил, зарисовок — он действительно создавал, создавал каждый день, оставил уникальные воспоминания о своей поразительной жизни. А потом я часто встречала его на пешеходном переходе в районе Александровского пассажа: я, заспанная, еле-еле шла на работу, а он бодро шёл в мастерскую — улыбался мне, здоровался, и в его глазах всегда было столько жизни. Такое счастье, что он был рядом с нами, оставил для людей столько прекрасного и ценного, и как жалко, что Владимира Алексеевича Истомина сегодня не стало», — написала старший научный сотрудник музея искусств Ксения Баданина на своей странице во «ВКонтакте».

Мастерская Владимира Истомина

Владимир Истомин родился в 1939 году в селе Исетское Свердловской области. После окончания художественно-графического факультета Нижнетагильского государственного педагогического института остался работать в нём преподавателем. Затем художник переехал на Чукотку и прожил в Анадыре почти 30 лет. В 1973 году он создал первую в округе художественную школу, выступил инициатором открытия художественных мастерских, а в 1976 году стал организатором творческой группы художников Анадыря.

Последняя выставка мастера «Во сне я вижу Чукотку» состоялась в Нижнетагильском музее изобразительных искусств в сентябре. В свой 80-летний юбилей Владимир Истомин подарил музею более двухсот своих произведений, а также книги и свои дневники с воспоминаниями.

UPD: Прощание с известным художником Нижнего Тагила Владимиром Истоминым состоится 4 октября в 13:00 часов в похоронном доме «Обряд» на улице Краснознамённая, 36.