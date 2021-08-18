Стал известен топ свердловских городов с самой высокой платой за ЖКХ. Горноуральский городской округ обогнал Екатеринбург

Свердловские власти назвали топ городов региона с самыми большими тарифами на ЖКХ, данные содержатся в обновлённом стандарте стоимости услуг ЖКХ, который размещён на сайте правовой информации.

Самая дорогая коммуналка, исходя из расчёта на одинокого человека в зимний период, оказалась в Пышминском городском округе, где заплатить придётся 7129 рублей. На втором месте ЖКХ Алапаевска — 6745 рублей, третьим стал Ирбит — 6451 рубль. Екатеринбург по дороговизне ЖКХ не вошёл даже в пятёрку лидеров: средняя цена коммуналки в столице Урала — всего 5373 рубля.

Интересно, что столицу Урала обогнал Горноуральский городской округ — стоимость коммуналки в зимний период на одинокого человека там составляет 5566 рублей. В Нижнем Тагиле стоимость ЖКХ — 4323 рубля на одного человека. Меньше всего в Свердловской области платят жители деревни Унже-Павинская (1532 рубля) и поселения Кузнецовское (1859 рублей).

Стандартные размеры оплаты за ЖКХ считаются по-разному для каждого города: их рассчитывают исходя из нормативов, которые приняты в муниципалитете.

Ранее сообщалось, что с 1 июля 2022 года тарифы на услуги ЖКХ в Свердловской области вырастут в среднем на 5,34%. В соответствующем постановлении сказано, что с 1 января по 30 июня 2022 года плата останется на уровне второй половины текущего года. А с 1 июля 2022 года индекс размера вносимой платы за услуги ЖКХ изменится.

В 2021 году максимальный уровень прироста коммунальных платежей для граждан составил 5,4%. При этом в среднем по области уровень прироста цен на коммунальные услуги не превысит 3,4%.