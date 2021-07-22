Плата за коммунальные услуги в Свердловской области повысится летом 2022 года

С 1 июля 2022 года тарифы на услуги ЖКХ в Свердловской области вырастут в среднем на 5,34%. Соответствующее постановление опубликовано на региональном интернет-портале правовой информации.

В документе сказано, что с 1 января по 30 июня 2022 года плата останется на уровне второй половины текущего года. А с 1 июля 2022 года индекс размера вносимой платы за услуги ЖКХ изменится.

В 2021 году максимальный уровень прироста коммунальных платежей для граждан составил 5,4%. При этом в среднем по области уровень прироста цен на коммунальные услуги не превысит 3,4%.