Чиновники объяснили рост тарифов на капремонт в Свердловской области подорожанием стройматериалов

В Свердловской области повышение тарифов на капитальный ремонт связали с ростом инфляции и цен на строительные материалы. Об этом гендиректор Регионального фонда содействии капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Станислав Суханов рассказал на пресс-конференции. По его словам, в Свердловской области в 2021 году тариф повысили на 4%, чтобы не сокращать объём работ и выполнить план.

«Главная проблема — это рост цен на стройматериалы. Доска в два раза выросла в цене, металл — больше чем в два раза. Утеплитель тоже вырос более чем в два раза. К сожалению, контракты, заключённые осенью 2020 года, имеют фиксированную стоимость. Мы не имеем права увеличивать стоимость работ. Подрядные организации уже работают в убыток, что не есть хорошо. В будущем это может привести к дефициту рабочей силы. В 2021 году плата за капремонт увеличилась на 4%, что соответствует инфляции, чтобы не сокращать объём выполняемых работ. Нельзя оставаться вечно на одном и том же диапазоне платы», — цитирует Znak.com Станислава Суханова.

Как отметил чиновник, плата за капремонт не поднималась с 2019 года. Он также добавил, что «серьёзные опасения вызывает» задолженность за капремонт, которая составляет 3,4 млрд рублей.