Стал известен соперник ХК «Спутник» из Нижнего Тагила в полуфинале чемпионата Свердловской области

После уверенной выездной победы в последнем туре регулярного чемпионата Свердловской области над салдинским «Титаном» со счётом 4:0 тагильский ХК «Спутник» с 34 очками занял первое место в турнирной таблице. Соперником подопечных Алексея Фетисова в полуфинале станет занявший четвёртое место новоуральский «Кедр», единственная команда, которой удалось обыграть тагильчан в этом сезоне.

Финалисты определятся в серии до двух побед. Первый и при необходимости третий матч пройдут в Нижнем Тагиле. 7 марта «Спутник» примет «Кедр» в Нижнем Тагиле. Ответная игра пройдёт 14 марта в Новоуральске, а третья, если потребуется, 18 марта снова в Нижнем Тагиле.

Вторую пару составили «Синара» из Каменска-Уральского и «Энергия» из Рефтинского.