ХК «Спутник» потерпел первое поражение в чемпионате Свердловской области

Хоккейная команда спортивного клуба «Спутник» в четвёртом туре чемпионата Свердловской области на выезде в серии послематчевых буллитов уступила новоуральскому «Кедру» 5:4. Это первое поражение команды в текущем турнире. Заброшенными шайбами у тагильчан отметились Сергей Попов, дважды Артём Захаров и недавно присоединившийся к команде хорошо известный тагильским болельщикам Александр Гиберт.

После четырёх игр «Спутник» с 10 очками занимает первую строчку в турнирной таблице. Следующую игру команда Алексея Фетисова проведёт дома 28 декабря с «Синарой» из Каменска-Уральского.