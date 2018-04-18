США отложили введение новых санкций в отношении России

Администрация президента США уведомила российское посольство в Вашингтоне, что «новых санкций в ближайшее время не будет», со ссылкой на неназванного представителя МИД России пишут «Интерфакс», ТАСС и РИА Новости. О каком периоде без новых санкций идёт речь, не уточняется.

По информации источников, президент США Дональд Трамп не хотел бы вводить такие санкции «без новых действий России, которые бы подтолкнули его к этому».

Ранее об отсрочке новых санкций рассказали источники The Washington Post. По информации газеты, Трамп остался недоволен заявлением постпреда при ООН Никки Хейли о готовящихся санкциях.

Хейли заявляла, что о новых санкциях из-за поддержки Россией сирийского режима будет объявлено уже 16 апреля. В частности, предполагалось, что ограничения затронут компании, которые поставляют в Сирию оборудование для вероятного производства химического оружия.

Напомним, в начале апреля Минфин США ввёл санкции против России. Со стороны бизнеса в американский «чёрный список» попали председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, бизнесмены Виктор Вексельберг, Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска, Сулейман Керимов, Андрей Скоч и Владислав Резник, глава «Газпромбанка» Андрей Акимов и руководитель ВТБ Андрей Костин. Также санкции распространены на гендиректора «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова и члена правления «СИБУРа» Кирилла Шамалова.