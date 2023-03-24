Срочно требуется подзарядка! Антиквиз «Давай танцуй» в Дансинг-зале ДК НТМК

Хорошее настроение — вещь непредсказуемая. Вроде бы проснулся утром — солнце греет, за окном птички поют, и на душе становится тепло и радостно. Но к вечеру, закрутившись в вихре ежедневных забот, мы становимся похожими на выжатый лимон. Срочно требуется подзарядка!

Дансинг-зал ДК НТМК каждый месяц дарит всем желающим заряд бодрости, позитива и хорошего настроения!

Вечера отдыха в Дансинг-зале уже давно стали визитной карточкой Центра культуры и искусства НТМК. К нам стремятся попасть из-за качественного банкетного обслуживания, яркой концертно-развлекательной программы, профессионального звукового и светового оформления и постоянной атмосферы праздника.

Недавно наша творческая команда освоила ещё один развлекательный формат праздника — тематические антиквизы.

Квиз — это интеллектуальное командное соревнование, где главным критерием победы являются ваши знания в различных областях науки, искусства и других сфер жизни человека.

В антиквизе главное — ваше хорошее настроение, отменное чувство юмора и желание хорошенько повеселиться! В дружной компании с друзьями, вкусным меню и напитками вы отвечаете на весёлые вопросы и получаете заряд бодрости, а в случае победы и классные призы!

В перерывах между турами наши артисты создают танцевальное яркое настроение и не заставят скучать никого из гостей Дансинг-зала.

Спешите подзарядиться настоящей танцевальной энергией — антиквиз «Давай танцуй» (18+) уже 8 апреля в Дансинг-зале ДК НТМК!

Заказ столиков и подробности о стоимости посещения мероприятия — у нашего администратора: 23-14-14 (Инга Сергеевна).