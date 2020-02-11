Среди эвакуированных из Уханя россиян в карантине в Тюмени оказались пять екатеринбуржцев

Эвакуированные из Китая россияне после окончания карантина отправятся в 44 города России, в том числе в Екатеринбург, со ссылкой на департамент здравоохранения Тюмени пишет E1.ru.

Сейчас в спецзоне находится 144 человека, пять из них — жители Екатеринбурга.

«Большинство собирается [вернуться] в Москву — 33 человека. Ещё среди популярных городов — Санкт-Петербург и Барнаул (по девять человек). Восемь поедут в Челябинск, шесть — во Владивосток, пятеро — в Красноярск. По четыре человека разъедутся в Екатеринбург (по данным ведомства, один екатеринбуржец собирается остаться в Тюмени. — Прим. ред.), Новокузнецк и Киров. Парами отправятся в Нижний Новгород, Самару, Ростов-на-Дону, Казань и Улан-Удэ», — рассказала директор департамента здравоохранения Инна Куликова.

Также эвакуированные уедут в Псков, Астрахань, Кемерово, Благовещенск, Курск, Оренбург, Якутск, Ульяновск, Саратов, Ижевск, Омск, Иркутск. Что касается жителей СНГ, на родину отправятся граждане Белоруссии, Армении, Украины, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана. Как рассказали в пресс-службе оперативного штаба по профилактике коронавируса Тюменской области, в последние дни карантина информация будет уточняться.

В Свердловской области, по данным регионального Роспотребнадзора, китайский коронавирус заподозрили у 30 человек, недавно вернувшихся из Китая, однако ни в одном из случаев диагноз не подтвердился.