Власти сообщили о состоянии эвакуированных из Уханя россиян

Состояние всех россиян и иностранцев, которых 5 февраля вывезли из Уханя и поместили на карантин в санатории «Градостроитель» под Тюменью, остаётся удовлетворительным, со ссылкой на региональный штаб по профилактике коронавируса пишет «Интерфакс».

В санаторий поместили 144 человека, сообщалось, что заражённых среди них нет. Троих эвакуированных 6 февраля перевели в инфекционную больницу в Тюмени в связи с причинами, не связанными с ОРВИ. Предполагается, что эвакуированные проведут на карантине 14 дней вместе с врачами. Багаж им вернут после дезинфекции.

На сегодня в Китае число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 40171 человек, смертельный исход зафиксирован в 908 случаях, сообщает Госкомитет здравоохранения КНР.