«Спутник» с разгромом уступил «Горняку», а «Уралочка-НТМК» одержала вторую победу подряд

24-е поражение в рамках текущего чемпионата ВХЛ потерпел накануне на выезде нижнетагильский ХК «Спутник». На этот раз обидчиком «оранжевых» стал фарм-клуб екатеринбургского «Автомобилиста» «Горняк» из города Учалы. После финального свистка счёт на табло был 8:3 в пользу команды из Башкирии. Переломным в матче стал третий период, в котором хозяева забили шесть безответных шайб. У «Спутника» по разу отличились Николай Владимиров, Николай Патрушев и Игорь Угольников.

«Третий период мы сыграли сегодня согласно занимаемого места в таблице, вскрылись наши слабые места. Есть люди, с которыми нужно расставаться, они не дорабатывают, делают ошибки, это и приводит к отрицательному результату. Будем разбираться. Сейчас не могу сказать, что произошло, но по приезду с кем-то расстанемся согласно последней сегодняшней пятиминутке», — констатировал главный тренер «Спутника» Сергей Лопушанский.

После 32-го тура «бобры» занимают 25-е место в турнирной таблице, имея в активе 24 очка. 12 декабря «Спутник» в Орске сыграет с «Южным Уралом».

В этот же вечер в подмосковном Одинцово «Уралочка-НТМК» одержала уверенную победу со счётом 3:1 (25:19, 19:25, 18:25, 23:25) у местного ВК «Заречье». После 9-го тура свердловская команда находится на 5-м месте.

Следующий матч в чемпионате России «уралочки» проведут 17 декабря в Южно-Сахалинске, а ближайшая игра у подопечных Николая Карполя состоится уже через два дня в рамках Кубка европейской конфедерации волейбола — 12 декабря на выезде с румынской командой «Бухарест».