«Спутник» на выезде проиграл аутсайдеру, а «Уралочка-НТМК» в Нижнем Тагиле уступила московскому «Динамо»

В минувшую субботу нижнетагильский ХК «Спутник» на выезде с минимальным счётом уступил аутсайдеру чемпионата «ЦСК ВВС». Единственную шайбу хозяева забили в большинстве на 45-й минуте встречи.

«Сегодня с нашей стороны было мало эмоций, игра получилась вялотекущей, — признался после игры главный тренер “Спутника” Сергей Лопушанский. — Перед матчем мы разговаривали с ребятами. Но сегодня у нас не оказалось на льду хоккеистов, которые лезли бы на ворота, пытались забить и сделать что-то полезное. Все надеялись друг на друга. Ну а победил в этом поединке тот, кто первым смог забить».