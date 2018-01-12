«Спутник» на выезде переиграл «Дизель»

Накануне хоккеисты «Спутника» провели в Пензе третий матч выездной серии. На этот раз подопечные Сергея Лопушанского оказались сильнее соперников из «Дизеля» — 2:4. У «бобров» забитыми шайбами отметились Денис Василенков, Даниил Арефьев и дважды Роман Чемерикин.

«У нас свой Кубок Стэнли. К моему большому сожалению, нам в этом сезоне осталось только с воронежским “Бураном” тягаться. Мы только находим свою игру, ребята обретают уверенность. Благодарен команде за проявленный характер и самоотдачу до последних секунд», — заявил наставник тагильской команды.

Напомним, за 12 туров до окончания регулярного чемпионата ВХЛ «Спутник» занимает 25-е место в турнирной таблице и практически не имеет шансов на выход в плей-офф.