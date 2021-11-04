Спортсменка из Нижнего Тагила стала чемпионкой Европы по плаванию

Пловчиха Анастасия Кирпичникова из нижнетагильского клуба «Спутник» стала чемпионкой Европы, победив в соревнованиях на дистанции 800 метров вольным стилем. Соревнования проходили в Казани 3 ноября. Кирпичникова показала в финальном заплыве время 8 минут 4,65 секунды. Об этом Анастасия сообщила в своём Instagram.

Второе место заняла итальянка Симона Квадарелла, она приплыла на 5,89 секунд позже. Третьей стала представительница Германии Изабель Мари Гозе.

Анастасии Кирпичниковой 21 год, она родилась в Асбесте. Спортсменка множество раз забирала призовые места на международных соревнованиях. 5 апреля 2021 года девушка побила рекорд страны на дистанции в 1500 метров вольным стилем. Её результат — 16 минут 08,18 секунды. Прежний рекорд 16.13,13 — был показан Региной Сыч в 2003 году. На Олимпиаде в Токио свердловчанка заняла 7-е место в плавании на дистанции 1500 метров.