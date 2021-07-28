Спортсменка из Нижнего Тагила заняла 7-е место на Олимпиаде в плавании на дистанции 1500 метров

Воспитанница нижнетагильского клуба «Спутник» Анастасия Кирпичникова в финальном заплыве на дистанции 1500 метров вольным стилем на летних Олимпийских Играх заняла 7-е место, её результат — 16.00,38, сообщают «Вести».

Золотая медаль досталась представительнице США Кэти Ледеки, она стала шестикратной олимпийской чемпионкой. Серебро завоевала ещё одна американка Эрика Салливан, её отставание от лидера составило 4,07 секунды. Бронза у немки Сары Келер, уступившей Ледеки 5,57 секунды.

У тагильчанки впереди ещё несколько соревнований — плавание в бассейне на дистанции 800 метров и плавание на открытой воде на дистанции 10 километров.

Напомним, Анастасия Кирпичникова стала первой россиянкой, которая выступает на летних Олимпийских Играх в Токио в двух видах плавания — на открытой воде и в бассейне. Для спортсменки из Нижнего Тагила это первая в её жизни Олимпиада.