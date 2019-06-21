Спортсмен нижнетагильского «Спутника» отстранён от соревнований из-за сборов с участием пожизненно дисквалифицированного тренера Владимира Казарина

Представитель тагильского СК «Спутник» Артём Денмухаметов временно отстранён от соревнований и тренировочной деятельности по указанию Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Об этом сообщается сайте независимого органа по контролю за соблюдением антидопинговых правил Athletics Integrity Unit (AIU), созданного по инициативе ИААФ. Легкоатлет подозревается в запрещённом сотрудничестве с пожизненно дисквалифицированным тренером Владимиром Казариным.

Напомним, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) объявило о факте участия Казарина в тренировочном процессе российских легкоатлетов на сборах в Киргизии. По итогам пятимесячного расследования установлено, что сразу семь спортсменов работали с Владимиром Казариным, находящимся в пожизненной дисквалификации.

«В Киргизии тренировки с участием Казарина проходили в достаточно пустынной местности, и там сложно было оставаться незамеченным. Сотрудники РУСАДА совершили несколько выездов и получили видеодоказательства сотрудничества семерых спортсменов со специалистом. Ещё одна спортсменка на тот момент уже была дисквалифицирована за сдачу положительной пробы. Наконец, в отношении четверых легкоатлетов возбуждены дела, поскольку они как раз повторно попались на работе с Владимиром. В прошлый раз их под роспись уведомили о нарушении», — заявила в интервью RT заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

Владимир Казарин — тренер бегуньи Марии Савиновой (Фарносовой), выступавшей за тагильский клуб «Спутник». В феврале 2017 года спортсменку дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Савинову лишили золотой медали Олимпиады-2012, чемпионата мира 2011 года, чемпионатов Европы 2010 и 2011 годов, а также серебра чемпионата мира 2013 года.

Уроженец Нижнего Тагила Владимир Казарин обвинялся в нарушении антидопинговых правил независимой комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Паунда.

Напомним, поводом для расследования стали фильмы немецкого телеканала ARD, главными действующими лицами которого стали Юлия и Виталий Степановы, рассказавшие о постоянных нарушениях тренерами антидопинговых правил.

Расследование Паунда привело к приостановлению членства Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в IAAF, а также к отстранению всех легкоатлетов РФ от участия в Олимпиаде-2016, кроме прыгуньи в длину Дарьи Клишиной. В апреле 2017 года Спортивный арбитражный суд (CAS) пожизненно отстранил тренеров по лёгкой атлетике россиян Алексея Мельникова и Владимира Казарина за нарушение антидопинговых правил.