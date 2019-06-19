Российских легкоатлетов могут дисквалифицировать из-за сборов с участием тренера из Нижнего Тагила Владимира Казарина 

Всероссийская федерация лёгкой атлетики проводит проверку по факту присутствия на сборах в Киргизии пожизненно дисквалифицированного тренера из Нижнего Тагила Владимира Казарина. Об этом сообщил ТАСС президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин. О непосредственном участии Казарина в проведении тренировочных сборов в Киргизии с семью российскими спортсменами заявили сотрудники Российского антидопингового агентства (РУСАДА). С ноября 2018 года по апрель 2019 года контролирующим ведомством было проведено три выезда на территорию Киргизии для проведения проверки информации о возможном нарушении антидопинговых правил персоналом спортсменов, а также группой легкоатлетов, в том числе входящих в состав сборной России по лёгкой атлетике. Также ВФЛА направила в министерство физической культуры и спорта Свердловской области запрос с целью предоставления объяснений по данному факту возможного нарушения антидопинговых правил. В случае подтверждения информации причастные спортсмены могут получить от одного до двух лет дисквалификации.

«После того, как Владимира Казарина пожизненно отстранили от тренерской работы, мы разослали официальное письмо во все спортивные ведомства и Федерацию легкой атлетики о невозможности больше тренироваться у Владимира Семёновича. Было разъяснено, что это впредь будет квалифицироваться как жёсткое нарушение. Страдают сейчас те, кто не подчинился требованиям», - заявили ЕАН в минспорта Свердловской области.

Владимир Казарин – тренер бегуньи Марии Савиновой (Фарносовой), выступавшей за тагильский клуб «Спутник». В феврале 2017 года спортсменку дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Савинову лишили золотой медали Олимпиады-2012, чемпионата мира 2011 года, чемпионатов Европы 2010 и 2011 годов, а также серебра чемпионата мира 2013 года.

Уроженец Нижнего Тагила Владимир Казарин обвинялся в нарушении антидопинговых правил независимой комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Паунда.

Напомним, поводом для расследования стали фильмы немецкого телеканала ARD, главными действующими лицами которого стали Юлия и Виталий Степановы, рассказавшие о постоянных нарушениях тренерами антидопинговых правил.

Расследование Паунда привело к приостановлению членства Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в IAAF, а также к отстранению всех легкоатлетов РФ от участия в Олимпиаде-2016, кроме прыгуньи в длину Дарьи Клишиной. В апреле 2017 года Спортивный арбитражный суд (CAS) пожизненно отстранил тренеров по лёгкой атлетике россиян Алексея Мельникова и Владимира Казарина за нарушение антидопинговых правил.