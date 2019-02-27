Спортсмен из Нижнего Тагила выиграл Кубок мира по тяжёлой атлетике (ВИДЕО)

Штангист из Нижнего Тагила Егор Климонов выиграл Кубок мира по тяжёлой атлетике, со ссылкой на тренера спортсмена Михаила Хомякова пишет ИА «Все новости». Соревнования проходили в китайском Фучжоу, тагильчанин выступал в весовой категории до 96 килограммов, главными соперниками были атлеты из Китая и Японии.

По признанию тренера, наиболее сложным противником был китайский атлет, который выступал у себя дома.

«В момент разминки, на мой взгляд, удалось психологически повлиять на соперника. Своим спокойствием, чёткими действиями и выполнением движений. А дальше, в процессе выступления, свою роль сыграли слаженные действия выводящей команды нашего спортсмена. Помимо меня, там находились ещё два тренера во главе со старшим тренером сборной команды России по тяжёлой атлетике. И именно удачная тактическая борьба позволила Егору стать чемпионом», — рассказывает Михаил Хомяков.

Егор Климонов совершил шесть подходов к штанге, все оказались удачными. В рывке он взял вес 165 килограммов, а в толчке — сразу 211 килограммов. По сумме двух упражнений российский штангист на 10 килограммов превзошёл спортсмена из Китая, став победителем Кубка мира. Кроме того, в толчке тагильчанин установил новый рекорд России.

Кубок мира в Китае — один из этапов отбора на Олимпиаду-2020 в Токио. Впереди у российской сборной ещё четыре турнира, по итогам которых будет сформирована национальная команда. Ближайший для Климонова — апрельский чемпионат Европы в Грузии.