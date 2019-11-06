Спортсмен из Нижнего Тагила оспаривает решение РУСАДА о дисквалификации

Чемпион мира по спортивной ходьбе уроженец Нижнего Тагила Александр Иванов судится с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) из-за допингового скандала, пишет РИА Новости.

В марте по решению агентства 26-летний легкоатлет был признан виновным в нарушении антидопинговых правил на основании отклонения в паспорте крови. Ходока Александра Иванова лишили золотой медали чемпионата мира — 2013 и серебра чемпионата Европы — 2014, а также дисквалифицировали на три года. Позднее легкоатлет подал апелляцию в CAS на решение РУСАДА. Слушания по делу легкоатлета пройдут 13 декабря в Спортивном арбитражном суде (CAS). Кроме дела Иванова, спортивный суд проведёт слушания по делу российского тренера по лёгкой атлетике Андрея Ерёменко.

Александр Иванов родился в Нижнем Тагиле в апреле 1993 года. Спортивную карьеру начинал в спортшколе «Юпитер». В 2010 году переехал в Челябинск. Российский легкоатлет выступает в спортивной ходьбе. Иванов стал чемпионом мира 2013 года на дистанции 20 км, ещё через год взял серебро на чемпионате Европы в той же дисциплине.